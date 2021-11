Club à Caen : les Cheminots sur de bonnes bases

Créée en 1928 et figurant aujourd’hui parmi les huit clubs omnisports du territoire caennais, l’USCC compte près de 700 licenciés répartis dans onze sections. Son principal ambassadeur est un lutteur de 16 ans, champion de France cadet et international français, Muhammed Güzel. Le club présidé par Jean-Michel Lebel compte aussi dans ses rangs deux champions de France benjamins en full-contact et un en escrime.

De la lutte au jogging avec la course “courir entre deux O” qui a atteint une solide renommée, en passant par le basket, la musculation ou la boxe, il couvre un large éventail de disciplines ouvertes à tous. Il aspire à poursuivre ses actions en faveur du sport adapté. “On a intégré deux enfants trisomiques dans notre équipe de basket et on aimerait créer une équipe handisport pour les enfants en fauteuil”, indique Laurent Palfresne. Le cyclo-tourisme pourrait suivre ces prochains mois pour les non-voyants.