Saint-Denis (AFP). France-Russie: minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles

Pendant cette minute de silence, le drapeau belge a été projeté sur les deux écrans géants de l'enceinte. Les attentats dans le métro et l'aéroport de la capitale belge ont fait au moins 32 morts et 340 blessés, selon un dernier bilan. Ce match est le premier disputé au Stade de France par l'équipe de France de football depuis les attaques perpétrées le 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis en marge de France-Allemagne (2-0), dont le bilan est de 130 victimes.

