Handball : Caen se sait très attendu

En perdant samedi 19 mars face à Vernon, les Vikings ont stoppé leur exceptionnelle série à 26 rencontres sans défaite. Il n'empêche : ils trônent à la première place du classement depuis les premières journées, et ils continuent de faire figure de favoris dans l'optique des playoffs. "On s'est remis au travail tout de suite, précise le pivot Alexandre Aguilar. Cette défaite nous a mis face à nos lacunes. On est passé totalement au travers."

Réaction attendue

Caen devra conserver son actuel leadership pour accéder à la phase 2 de son plan, ce qui ne sera pas chose aisée compte tenu de la régularité affichée par Oissel Rouen Métropole, deuxième à deux points. Les deux équipes s'affronteront le dimanche 16 avril pour ce qui sera peut-être une première finale avant l'heure. Si les Calvadosiens gardent les commandes, ils auront fait le plus grand pas vers la Pro D2, leur objectif déclaré. En attendant, la réaction caennaise sera guettée de près, samedi 2 mars devant Nanterre. "Bien sûr que le groupe est touché, qui ne le serait pas, questionne Alexandre Aguilar. On va voir si le groupe va se déchirer ou, au contraire, se rapprocher. Vu l'ambiance qui règne, je pense que cette première défaite va surtout nous rapprocher."