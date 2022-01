Paris (AFP). Hollande: le réseau des attentats de Paris et Bruxelles en voie d'être anéanti, mais il y a d'autres réseaux

"Nous avons eu des résultats pour retrouver les terroristes et, aussi bien à Bruxelles qu'à Paris, il y a eu un certain nombre d'arrestations qui ont eu lieu et nous savons qu'il y a d'autres réseaux. Parce que même si celui qui a commis l'attentat de Paris et de Bruxelles est en voie d'être anéanti (...), il y a toujours une menace qui pèse. Nous sommes conscients de la menace que nous avons à régler", a déclaré le chef de l?État à l?Élysée.

