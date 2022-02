A bord du porte-avions Charles-de-Gaulle (AFP). François Hollande a quitté le porte-avions Charles-de-Gaulle pour Chypre

Le président François Hollande a quitté vendredi le porte-avions Charles-de-Gaulle pour se rendre à Chypre, où il devait rencontrer le président Nicos Anastasiades avant de regagner Paris, a constaté une journaliste de l'AFP. Avant de quitter le bord vers 19H00 locales, M. Hollande a adressé au micro un message à tout l'équipage. "Au moment où je quitte le Charles-de-Gaulle, je voulais vous exprimer ma gratitude et la fierté de la Nation", a?t-il lancé avant de décoller en hélicoptère pour Chypre. La visite surprise du chef de l?État sur le porte-avions Charles-de-Gaulle, déployé en Méditerranée pour participer aux opérations en Syrie et en Irak contre le groupe État islamique, tombait trois semaines jour pour jour après les attentats de Paris et Saint-Denis. Déployé en Méditerranée orientale depuis son départ de Toulon le 18 novembre pour participer aux opérations en Syrie et en Irak contre le groupe État islamique (EI), le Charles-de-Gaulle sera déployé "dans quelques jours" dans le Golfe, a annoncé le chef de l?État au cours de sa visite.

