A bord du porte-avions Charles-de-Gaulle (AFP). François Hollande à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle

François Hollande est arrivé vendredi vers 14H15 GMT (15H15 heure de Paris) à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle, déployé dans l'est de la Méditerranée pour participer aux opérations en Syrie et en Irak contre le groupe Etat islamique, a constaté une journaliste de l'AFP. Le chef de l?État, accompagné notamment du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, doit rencontrer, entre autres, les pilotes de chasse et techniciens qui interviennent sur le porte-avions. Il prononcera une allocution en fin d'après-midi sur ce bâtiment, à bord duquel se trouvent environ 2.000 personnes. M. Hollande doit aussi assister, selon l?Élysée, au catapultage de nuit d'avions Rafale et super Étendard partant en mission.

