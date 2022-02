Les rendez-vous de la cervelle à Sotteville-Lès-Rouen

"Actuellement des alternatives nouvelles émergent et de nombreux indicateurs économiques nous prouvent qu'une renaissance est en marche, explique Fabienne Quéméneur l'organisatrice, nous avons donc cette année exploré ce thème appliqué à diverses disciplines: architecture, culture ou encore sociologie". Pour la première fois, le concept désormais itinérant, investira l'atelier 231 : "Nous voulons élargir nos horizons, en plus de Fred qui joue les Candide et Didier notre cuisinier qui régale toujours nos convives en imaginant des plats en lien avec le sujet des conférences, nous ferons découvrir un dispositif à expérimenter de la Cie Akté actuellement en résidence sur le lieu: une sorte de conteneur dans lequel ils procéderont à des entretiens sur le bonheur".

Pratique. Lundi 28 mars à 19h30. Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit. Tél. 02 32 08 13 90