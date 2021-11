Le plus grand parc des Caennais : la forêt de Grimbosq

À quinze kilomètres de la ville, c’est un parc communal de 475 hectares qui s’étend entre les communes de Grimbosq et Saint-Laurent de Condel. La forêt de Grimbosq, ancien lieu stratégique médiéval pour contrôler le franchissement de l’Orne, et dont les terres étaient considérées comme trop pauvres par les moines pour en faire des cultures, est restée un lieu de verdure. Il flotte de cette époque quelques souvenirs dans les appellations toujours d’usage, dont celle du “chemin du coupe-gorge”, où des bandits de grand chemin venaient s’en prendre aux convoyeurs de sel, qui se vendait à prix d’or. Au nord, la motte féodale du XIe siècle témoigne de la position privilégiée du site.



À 20 minutes du centre

C’est en 1971 qu’une famille propriétaire vend la forêt de “Grimbosq” (le “bois” en langue germanique) à la Ville de Caen. Le maire Franck Duncombe, clairvoyant, entendait augmenter le volume des espaces verts caennais, après l’hécatombe arboricole de la deuxième guerre mondiale. Ce superbe espace de loisir naturel est désormais à vingt minutes du centre-ville en voiture, desservi par la voie rapide D562 en direction de Thury-Harcourt.



260 000 visiteurs par an



Lieu prisé de détente et d’activités physiques, Grimbosq est aujourd’hui une référence pour de nombreuses disciplines. Les randonneurs le traversent en empruntant le GR36, qui relie Ouistreham au Mans. Les vététistes s’en donnent aussi à cœur joie sur les circuits recensés par leur fédération. Plus récemment, des sports tels que la course d’orientation (la forêt est classée parcours national de cette discipline) ou les raids aventure ont contribué à y attirer de nombreux sportifs, mais aussi des scolaires et des retraités. La forêt de Grimbosq n’est pas seulement la plus grande forêt communale de la région, mais aussi l’une des plus fréquentées.

“Nous arrivons presque à saturation en termes de fréquentation. La forêt accueille chaque année 260 000 visiteurs et la cohabitation entre les activités n’est pas toujours facile”, relève Sylvain Février, responsable des espaces verts de la Ville de Caen. Principalement fréquentée en automne et au printemps, Grimbosq offre une alternative gratuite à la plage, en même temps qu’une offre pédagogique intéressante pour les enfants et les familles.

Un vaste arboretum compte des espèces d’arbres en provenance de trois continents. Un parc animalier de 8 hectares présente des espèces “classiques” de cervidés et de faune des bois. “Répertoriée dans l’inventaire des zones naturelles d’intérêt, elle abrite des reptiles, amphibiens et oiseaux qui bénéficient d’une protection au niveau national”, précise Sébastien Étienne, de l’Office national des forêts. Dans l’entretien et le maintien de la sécurité des voies et chemins de la forêt, la Ville doit prendre en compte ces critères. Parfois un vrai casse-tête.