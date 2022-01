Carte scolaire dans l'Orne. RPI de Boischampré-Montmerrei: la mobilisation ne faiblit pas

Ils étaient encore une quarantaine ce mercredi matin 23 mars, dont les trois maires des communes rattachées de Boischampré et le maire de Montmerrei ainsi que leurs adjoints, à occuper l’école de Vrigny.

Ils sont depuis plus de quinze jours en lutte quotidienne contre la fermeture programmée de l’école de Vrigny. Ils estiment que cette fermeture entraînerait inexorablement la fermeture à moyen terme du RPI et la mort du village.

Autre crainte des parents et des élus : à la rentrée 2016 les élèves et les enseignants risquent de se retrouver avec des classes surchargées. Cela nuirait gravement à la qualité et à l’équité de l’enseignement pourtant voulu par Madame la ministre, si l’on s’en réfère à sa circulaire de rentrée, expliquent les parents.

Le nouveau découpage des circonscriptions des collèges ne convient pas non plus aux parents ni aux élus. Même si les lieux d’inscriptions restent inchangés pour la rentrée 2016, ce découpage présage d’une modification de ces lieux inscriptions dans les années à venir et donc à terme le démantèlement du RPI.

Portes ouvertes et aménagement du territoire.

Les parents d’élèves du regroupement pédagogique ainsi que les élus et les enseignants organiseront une porte ouverte dans le courant du troisième trimestre afin de présenter le RPI et son fonctionnement. L’objectif est de faire connaître aux familles dont les enfants sont scolarisables, les écoles ainsi que toutes les activités pédagogiques qui y sont proposées et de les inciter à y inscrire leurs enfants. Au final, le maintien d’un poste dépendra du nombre d’inscriptions. Les inscriptions pour la rentrée 2016 restent ouvertes et au-delà de l’avenir de l’école c’est bien le devenir de la ruralité et celui de l’aménagement du territoire qui sont en jeu.