Le but de cet opération est de populariser un sport controverssé dans un pays où on estime que le golf est reservé aux gens fortunés. Prouver que ce sport, comme d'autres, n'est pas réservé à une élite, qu'il est accessible à tous, quelque soient les moyens, y compris à des enfants de primaire.





Le directeur de l'école juge ce cours comme un atout social important pour les élèves, et pour leur confiance en eux.