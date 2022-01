Paris (AFP). Hermès: nouvelle année record avec près d'un milliard d'euros de bénéfice

Le maroquinier-sellier a annoncé mercredi un résultat net part du groupe en progression de 13,2%, à 973 millions d'euros. Il fait état d'un "alourdissement de la charge fiscale", soit l'application de "la taxe de 3% sur les dividendes" liée au versement aux actionnaires d'un dividende exceptionnel de 5 euros par action accordé l'an dernier, en supplément du dividende ordinaire de 2,95 euros, a précisé le directeur financier Eric de Halgouët. Le résultat opérationnel courant a progressé de 19% pour atteindre 1,54 milliard d'euros, contre 1,29 milliard un an plus tôt. Axel Dumas, le président du groupe, a indiqué que la marge opérationnelle "a progressé à 31,8% des ventes" (contre 31,5% l'an dernier) "malgré un environnement mondial difficile, que ce soit la situation à Hong Kong, Macao ou les attaques terroristes de Paris. Cette performance est d'autant plus forte que l'on a eu un effet dilutif des parités monétaires", a-t-il souligné. En février, il avait déjà publié son chiffre d'affaires annuel qui a atteint les 4,84 milliards d'euros de vente, en progression de 8,1% à taux de change constants. "Le groupe continue sur sa lancée avec de solides résultats et s'appuie sur une structure financière saine et solide qui permettent de renforcer notre indépendance", a résumé M. Dumas, qui a précisé que le groupe allait proposer le relèvement du dividende, à 3,35 euros par action. La maison précise que sa capacité d'autofinancement a atteint 1,22 milliard d'euros, en hausse de 16%, tandis que sa trésorerie nette s'élève à 1,57 milliard - contre 1,42 milliard un an plus tôt. - près de 500 personnes recrutées en 2015 - Hermès, célèbre dans le monde entier pour ses carrés de soie et ses sacs Birkin, a également annoncé avoir "renforcé ses effectifs" de près de 500 personnes l'an dernier, "dont plus de 400 en France, principalement dans les manufactures et les équipes de vente". Fin 2015, il employait un total de 12.244 personnes, dont 7.461 en France. "Nos prix augmentent en fonction de l'augmentation de nos coûts de production. Donc on va augmenter nos prix autour de 3,5%/4%" sur la zone euro, mais "en raison de la volatilité des changes, on n'augmente pratiquement pas sur le reste des zones". Au titre des objectifs, Hermès a réitéré son annonce de février, prévenant qu'il pourrait ne pas atteindre ses objectifs de croissance en 2016 - soit une progression du chiffre d'affaires "de l'ordre de 8%" - en raison "des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde". "Pour 2016, le groupe confirme attendre une croissance organique du chiffre d'affaires inférieure à +8%. La marge opérationnelle devrait, selon nous, à nouveau dépasser 32% du chiffre d'affaires grâce aux couvertures de change", estime mercredi matin CM-CIC dans une note. L'analyste juge que "le premier trimestre devrait toutefois être difficile en raison d'une activité encore faible à Paris. Le discours de prudence de l'entreprise est légitime".

