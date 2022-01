Le message de Pâques de Monseigneur Habert, Évêque de Séez

"Si la joie de Noël nous atteint presque naturellement (la joie de la naissance d’un enfant), la joie de Pâques est plus difficile à accueillir. Pourtant depuis 2000 ans c’est bien Pâques qui, pour les chrétiens, se présente comme la fête la plus importante de l’année, le fondement même de notre foi.

Nous croyons en un Dieu allant au bout de la condition humaine, traversant la souffrance et la mort, et sortant vainqueur de ce combat.

Depuis ce jour, les chrétiens se reconnaissent la responsabilité, la mission, de promouvoir la vie. Ils veulent la défendre contre tout ce qui la défigure et ils veulent encourager tout ce qui la protège.

Notre monde contemporain doit relever en ce domaine des défis impressionnants : combien de situations de mort, de violences, d’injustices viennent briser la beauté de la vie ?

Combien aussi de combats, de fidélités, de générosités viennent la sauver ?

C’est sous le signe de la miséricorde que le pape François a placé cette année 2016.

Etre miséricordieux, c’est avoir un cœur qui se laisse toucher par la misère d’autrui.

Voilà certainement un moyen très sûr de nous mettre au service de la Vie.

Bonne Pâques à tous."

Monseigneur Jacques Habert,

Évêque de Séez.