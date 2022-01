Le Championnat Départemental d'endurance équestre ce dimanche 27 mars à Saint-Lô

Le site du Pôle Hippique, désormais réputé au niveau international, possède des infrastructures attractives et fonctionnelles pour les participants (boxes en durs, parking camion stabilisé avec branchements électriques, cabinet vétérinaire, paddocks et possibilité de planter sa tente gratuitement sur place...).

Cette compétition se déroulera donc autour de la cour d’honneur du haras historique. Le concours est ouvert aux catégories clubs, amateurs, et jeunes chevaux, les cavaliers peuvent s’inscrire à partir du galop 2. Les engagements sont ouverts sur le site de la Fédération Française d’Equitation.

Concernant le circuit emprunté par les coureurs, écoutez les précisions de Yann Adam, directeur du Pôle Hippique de Saint-Lô.

Yann Adam Championnat hippique St Lô 27 mars Impossible de lire le son.

Côté restauration, un food truck et vendeur de gaufres et crêpes sera sur place. Une chasse aux oeufs est également offerte à tous les enfants et ils pourront découvrir l’équitation avec des promenades poneys proposées gratuitement par le nouveau Centre équestre de Saint Lô Agglo.