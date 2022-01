Carte scolaire en Seine-Maritime : 73 fermetures et 70 ouvertures de classes à la rentrée

Présidé par la préfete de Normandie Nicole Klein etpar le président du Département PAscal Martin, en présence de la directrice académique Catherine Benoît-Morvan, ce CDEN a permis d'arrêter définitivement la carte scolaire pour la rentrée 2016 en Seine-Maritime.

73 classes (dont 32 en maternelle et 27 en élémentaire) vont fermer et 70 autres vont ouvrir (dont 50 en élémentaire et 18 en maternelle). Dans l'agglomération rouennaise (en incluant le secteur de Barentin), le rapport entre fermetures et ouvertures s'inverse : ce sont 38 classes qui vont ouvrir et 19 qui sont condamnées. Selon l'Académie, deux critères ont été croisés pour décider des ouvertures et fermetures : "la démographie scolaire et les caractéristiques sociales des écoles".

Les écoles de l'agglo rouennaise (secteur de Barentin compris) concernées par des fermetures de classe :

- Dans le secteur Rouen Centre et Nord : école élémentaire Cavelier de la Salle et école primaire Hemery à Saint-Martin-du-Vivier

- Dans le secteur de Bois-Guillaume : école maternelle Les Bocquets à Bois-Guillaume, école maternelle Bocuher à Quincampoix, école élémentaire Claudel à Anceaumeville et école primaire Chasse-Marée à Saint-Georges-sur-Fontaine

- Dans le secteur de Darnétal : école primaire Pagnol à Darnétal, SIVOS de la vallée du Crevon

- Dans le secteur de Canteleu : école maternelle Prévert à Saint-Pierre-de-Varengeville, école élémentaire Ferry à Yainville

- Dans le secteur de Grand-Quevilly : école maternelle Maupassant à Petit-Couronne

- Dans le secteur d'Elbeuf : école maternelle Molière à Elbeuf

- Dans le secteur de Saint-Etienne-du-Rouvray : école maternelle Prévert à Cléon et école élémentaire Curie à Cléon

- Dans le secteur de Barentin : école maternelle Marie à Pavilly, école maternelle Chovet à Yerville, école primaire Prévert à Croix-Mare, école primaire à Fresquiennes et école primaire à Roumare.

Les écoles de l'agglo rouennaise (secteur de Barentin compris) concernées par des ouvertures de classe :



A Rouen : école élémentaire Rosa Parks (deux ouvertures), école maternelle Balzac, école élémentaire Bimorel/Hugo, écoles Maupassant, Rameau et Le Gouy

- Dans le secteur de Rouen Sud : école maternelle Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray, école maternelle Gadeau de kerville à Sotteville-lès-Rouen, écoles élémentaires Wallon, Curie 1 et Macé à Saint-Etienne-du-Rouvray et école élémentaire Michelet à Sotteville.

- Dans le secteur de Saint-Etienne-du-Rouvray : école maternelle Jaurès à Oissel, école élémentaire Jaurès à Oissel, écoles élémentaires Ampère, Ferry/Jaurès, Langevin et école primaire Pergaud à Saint-Etienne-du-Rouvray

- Dans le secteur de Bois-Guillaume : école élémentaire Prévert-Aragon au Houlme

- Dans le secteur de Darnétal : école élémentaire Ferry à Saint-JAcques-sur-Darnétal, école primaire Mendès-France à Quevreville-la-Poterie, école élémentaire Fenevoix à Boos

- Dans le secteur de Grand-Quevilly : école maternelle Césaire Levillain à Grand-Quevilly, école élémentaire Picasso à Grand-Couronne et école élémentaire Moulin à Grand-Quevilly

- Dans le secteur de Maromme : école maternelle Cretay à Déville-lès-Rouen, école maternelle Wallon à Petit-Quevilly, école élémentaire Rousseau à Déville, école élémentaire Curie et Picasso à Petit-Quevilly et école élementaire Flaubertà MAromme