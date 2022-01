Unstad (Norvège) (AFP). La vague glacée des Lofoten, trésor des surfeurs de l'extrême

À Unstad dans les îles Lofoten, qui recèlent des paysages parmi les plus beaux de Scandinavie, le souffle chaud du Gulf Stream offre une eau sans glace tout au long de l'année. Dans les fjords, les flancs de montagne enneigés forment un camaïeu des couleurs froides, avec un ciel changeant, l'écume et une houle cristalline. À cette époque la mer de Norvège est à 5°, tandis que la température dans l'air tourne autour de 0°, avec un vent souvent cinglant. Les surfeurs enfilent une combinaison intégrale avec cagoule, de 5 à 7 mm d'épaisseur selon les modèles, plus des bottillons et des gants du même type. "C'est du surf aventure, en étant dans l'Arctique, une expérience complètement différente des autres endroits. Surfer ici c'est plus une mission. Avec le froid, on ne peut pas se contenter d'enfiler sa combinaison et surfer un petit peu: il faut bien être préparé", commente Tommy Olsen, propriétaire d'Unstad Arctic Surf et pionnier. L'atout de ce "spot" au nord du cercle polaire, c'est la combinaison entre les vagues de la façade ouest de l'Europe et le relief de la côte rocheuse sur laquelle elles se brisent. Il attire les Scandinaves, qui évoluent à domicile, et tous les passionnés venus d'ailleurs, amateurs ou professionels, qui peuvent dans la même journée surfer et skier. Au lieu de la rencontre avec les requins, traditionnel danger du surf en eaux tropicales, les îles Lofoten offrent plutôt la perspective de côtoyer les phoques et apercevoir des orques. Et, en ayant de la chance, admirer les aurores boréales.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire