Tennis de table : l'exploit de Grand-Quevilly face à Lille

Ce devait être un match difficile pour Grand-Quevilly (4e). Il le fut. Mais à la surprise générale, les Seinomarines se sont imposées face à des Lilloises (2e) mises à genoux par la furia normande.

L'exploit de Shiho Ono, l'ALCL prend le large

Les Grand-Quevillaises donnent d'emblée le ton du match. Yuan Tian (n°22) fait respecter la hiérarchie face à Agnès Le Lannic (n°38) en s'imposant aisément, en quatre sets. La première et immense surprise intervient lors de la seconde rencontre entre la Normande Shiho Ono (n°21) et Xiao Xin Yang (n°3), ténor du championnat et largement favorite. Et pourtant, Shiho Ono fait rapidement la différence : elle prend le large en remportant les deux premières manches 11-5 13-11. Malgré un passage à vide au troisième set (6-11), elle termine le travail au quatrième set (11-9). L'ALCL mène alors 2-0 et peut déjà croire à l'exploit.

Le retour des Lilloises

Mais la troisième opposition marque le retour sur terre des Normandes. Gala Dvorak (n°25) perd logiquement face à Bernardette Szocs (n°10) en trois sets secs. Le spectre d'un retour des Lilloises plane autour du camp grand-quevillais. Et c'est bien ce qui se produit : vexée par sa défaite initiale, Xiao Xin Yang vient à bout de Yuan Tian non sans difficulté puisqu'il faut attendre le cinquième et dernier set pour voir la Normande abdiquer.

Dvorak et Ono terminent le travail

Les deux équipes sont alors à égalité. Et alors que l'on pensait voir sombrer les Grand-Quevillaises, ces dernières puisent dans leurs ressources. Gala Dvorak impose sa loi à Agnès Le Lannic : après avoir perdu les deux premiers sets, elle engrange les trois suivants pour s'imposer.

Le dernier match oppose Shiho Ono à Bernardette Szocs. Si la Nordiste part favorite, il était écrit que ce soir serait celui de Shiho Ono. La Grand-Quevillaise s'impose en quatre sets et offre la victoire à l'ALCL.

Au classement, l'ALCL reste à la 4e place.