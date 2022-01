Lourdes (AFP). Affaires de pédophilie à Lyon: le cardinal Barbarin en pleine tempête

Une nouvelle plainte visant une des principales figures de l'Eglise française a été déposée en février concernant des actes pédophiles remontant au début des années 1990 et commis par un prêtre toujours en activité à Lyon, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du Figaro. Cette plainte, déposée par une personne haut placée dans un ministère, vise des faits de "mise en danger de la vie d'autrui et provocation au suicide", a confirmé le diocèse de Lyon dans un communiqué. Elle fait suite à une première plainte déposée en 2009 à l'encontre du prêtre, classée sans suite par la justice pour cause de prescription. Dans Le Figaro, cet homme explique notamment que les témoignages récents des victimes d'une autre affaire de pédophilie, en cours d'instruction à Lyon, ont "réveillé un certain nombre de choses" chez lui et qu'il a contacté le parquet de Lyon le 12 février. Dès lundi soir, le primat des Gaules, "consterné", avait demandé dans un communiqué que "soient respectés ses droits, son honneur et la présomption d'innocence". Dans l'affaire à l'origine du scandale, le père Bernard Preynat a été mis en examen fin janvier pour des agressions sexuelles sur de jeunes scouts lyonnais entre 1986 et 1991. Il est resté en activité jusqu'au 31 août 2015, après avoir été relevé de ses fonctions. De son côté, le Premier ministre Manuel Valls a demandé mardi au cardinal Barbarin de "prendre ses responsabilités". "Le seul message que je peux faire passer, sans prendre sa place, sans me substituer à l'Eglise de France, sans prendre la place des juges, car une enquête est aujourd'hui ouverte, c'est de prendre ses responsabilités. C'est à lui de prendre ses responsabilités, de parler, et d'agir", a-t-il affirmé sur RMC. Parler, agir, démissionner ?, lui demande-t-on. "C'est sa responsabilité, mais il faut qu'il entende aussi cette douleur", a poursuivi le chef du gouvernement. L'affaire a brusquement pris de l'ampleur alors même que les 120 évêques catholiques de France sont réunis depuis mardi matin à Lourdes pour leur assemblée de printemps. "Je tiens à redire ici, en notre nom à tous, que les évêques de France ont une volonté : faire la vérité pour les victimes. C'est cette priorité qui doit guider toutes nos actions dans ces affaires si douloureuses", a souligné Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France (CEF). Le cardinal Barbarin assistait à ce discours d'ouverture. - Règles "sans équivoque" - Dans le dossier Preynat, une enquête préliminaire a été ordonnée notamment pour "non dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans", un volet qui pourrait mettre en cause des responsables du diocèse de Lyon, dont le cardinal Barbarin, auquel il est reproché d'avoir agi trop tardivement. Cette affaire est très embarrassante pour l'Eglise de France, qui affirme s'être mise au clair depuis la condamnation - inédite - en 2001 d'un évêque, Mgr Pierre Pican, pour non dénonciation des faits de pédophilie commis par un prêtre de son diocèse de Bayeux, l'abbé René Bissey. Dès 2000, l'assemblée épiscopale avait affirmé qu'"un évêque ne peut ni ne veut rester passif, encore moins couvrir des actes délictueux". Un vademecum, "Lutter contre la pédophilie", avait été publié en 2002 puis réédité en 2010, avant une piqûre de rappel en 2015. "Les règles, les bonnes pratiques et les mesures de prévention et d'éducation que nous avons mises en place sont sans équivoque", a redit Mgr Pontier mardi matin. Réagir constitue un exercice délicat pour l'épiscopat, tiraillé entre le "soutien" à l'une de ses plus éminentes figures et la "compassion" envers les victimes. Les rares évêques qui se sont exprimé ces derniers jours sur le sujet ont fait bloc derrière le cardinal Barbarin.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire