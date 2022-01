Concarneau (France) (AFP). La Calypso du commandant Cousteau sera restaurée en Turquie

"Le choix s'est porté sur un spécialiste à Istanbul qui est associé à une société américaine", indique l'Equipe Cousteau dans un communiqué, à propos du chantier qui sera chargé de rénover le navire en bois. L'Equipe Cousteau justifie ce choix par le fait que c'est dans les "pays de la partie orientale de la mer Méditerranée (...) que l'on peut trouver encore la technologie traditionnelle des constructions navales en bois". L'ingénieur naval italien Marco Cobau a été engagé pour suivre la rénovation sur le chantier naval turc. Les mêmes infrastructures, les mêmes équipements et objets présents sur la Calypso d'origine seront gardés, avec pour seules exceptions certains équipements plus modernes de navigation, ainsi que les moteurs, qui seront plus efficaces que les anciens et plus respectueux de l'environnement, indique l'Equipe Cousteau. Parmi les nombreux équipements du navire qui ont marqués l?histoire de la découverte des mondes sous-marins, la soucoupe plongeante jaune "Denise", premier type de véhicule sous-marin construit dans un but d'exploration scientifique, sera ainsi rénovée et remise en place sur la Calypso. Le navire doit être chargé lundi matin dans les cales d'un cargo de 115 mètres de long, lors d'une opération à la fois délicate et spectaculaire. D'un poids de quelque 111 tonnes et d'une quarantaine de mètres de long, la Calypso sera hissée à bord du cargo à l'aide des deux grues de ce dernier. L'opération ne devrait pas durer plus d'une heure. Le 4 mars dernier, le navire avait quitté le hangar des chantiers Piriou, où il se trouvait depuis 2007, pour être positionné sur un quai du port de Concarneau en attendant son enlèvement. Ancien dragueur de mines construit en 1942 aux États-Unis, la Calypso avait fait naufrage à Singapour en 1996, un an avant le décès du commandant Cousteau. Remis à flot, le navire avait rejoint en 2007 Concarneau, où il devait être restauré. Sa remise en état avait été interrompue en 2009 en raison d'un désaccord entre le chantier qui la menait et l'Equipe Cousteau sur la nature et le montant des travaux. Le navire, dont la restauration devrait durer deux ans, retrouvera une fois rénové son rôle "d'ambassadeur des océans", selon l'Equipe Cousteau.

