Tennis de table : Caen garde espoir

Le roi des matchs nuls a encore frappé. Caen, qui compte autant de match nuls que de défaites en Pro A (sept), a confirmé ses prédispositions pour le partage des points ! Les Caennais ont réalisé deux nouveaux nuls la semaine passée. Le premier avait tout de la contre-performance face à la lanterne rouge rouennaise, mercredi 9 mars. Le Caen TTC avait fait le court déplacement avec un objectif victoire affirmé. Le succès lui tendait les bras à 3-1 en sa faveur, suite au doublé de Patrick Baum et au succès de Romain Lorentz, qui menait alors deux sets à zéro dans son deuxième match. Le jeune Français a fini par s'incliner devant Jesus Cantero, laissant ensuite un Jakub Kleprlik balayé. Rageant !

Deux jours plus tard, le résultat fut le même devant Boulogne-Billancourt, mais il laissa une autre saveur en bouche. Menés 1-0, 2-1 puis 3-2, les Caennais égalisaient une bonne fois pour toute grâce à Romain Lorentz. Les défaites à la belle de Patrick Baum et Marcos Madrid pouvaient néanmoins laisser quelques regrets... À l'arrivée, Caen passe provisoirement devant Istres, qu'il affrontera le 19 avril. La rencontre, qui fait désormais figure de rendez-vous le plus proche au calendrier, sera probablement déterminante en vue de la huitième place assurant le maintien. Il restera ensuite trois rencontres aux Caennais contre des adversaires de milieu de tableau. La saison est loin d'être finie. Une seule victoire et le Caen TTC ne sera pas loin du compte.