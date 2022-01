Marseille (AFP). Une bombe britannique retrouvée à Marseille neutralisée

"Le contre-minage", la destruction de l'engin par une charge explosive, a été effectué en mer vers 18H15 par les plongeurs-démineurs à quelques centaines de mètres de l'entrée du Vieux Port de Marseille, a indiqué à l'AFP le directeur de cabinet de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Jean Rampon. Un peu plus tôt, la circulation avait été rétablie sur l'A55, l'autoroute qui longe le littoral, et une voie ferrée, qui avaient été coupées dans le cadre de l'important dispositif de sécurité déployé, a-t-il précisé. Pas moins de 325 fonctionnaires et agents ont été mobilisés pour assurer la sécurisation du site de découverte de la bombe, dans le quartier d'Arenc, dans le nord de la ville. Outre les nageurs-démineurs, deux compagnies de CRS et des fonctionnaires de la sécurité publique ont été déployés pour la sécurisation de la zone, ainsi que des agents municipaux, des employés du gaz et des militaires du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Une centaine de personnes ont été évacuées de leurs habitations et le marché aux puces qui est habituellement très fréquenté le dimanche, avait été fermé. La bombe, de 250 kg dont 69 kg d'explosifs, qui avait été larguée lors d'un bombardement britannique en 1944, avait été découverte le 12 février par un ouvrier dans ce quartier du 15e arrondissement de la ville. L'engin qui s'était armé lors de son largage, avait été mis en sécurité par les démineurs avant l?opération de déminage. Vers 15H20 les démineurs ont d'abord procédé sans problème à la neutralisation avant de retirer quelques minutes plus tard le système de mise à feu, a encore indiqué le représentant de la préfecture. L'engin a été ensuite acheminé par camion vers un bâtiment de la Marine nationale, le Pluton, un navire spécialisé, pour être immergé à une dizaine de mètres de profondeur. Les plongeurs spécialisés ont ensuite procédé au contre-minage de la bombe au large, la détruisant au moyen d'une charge explosive.

