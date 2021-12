Pollution de l'air : quatre départements normands en alerte

Suite aux prévisions émises par Air Normand, relatives à pollution de l'air par des particules fines en suspension, la préfète de la région Normandie, Nicole Klein, a décidé de déclencher la procédure d'information et de recommandation à la population, et notamment aux personnes sensibles et vulnérables. Quatre départements normands sur cinq sont concernés : la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure.

Ces particules (ou poussières) de petites tailles sont d'origine locale ou plus lointaine, et leur composition peut être très variée : naturelle ou liée à l'activité humaine (chauffage, industrie, trafic, agriculture). Il est donc recommandé aux personnes sensibles et vulnérables de limiter les activités physiques et sportives autant en plein air qu’à l’intérieur, de respecter son traitement médical et en cas de symptômes ou d’inquiétude, de prendre conseil auprès de son pharmacien ou de consulter son médecin.

Des recommandations adressées à la population

Dans son communiqué, la préfecture de région rappelle qu'il convient de ne pas aggraver les effets de cette pollution en ajoutant des facteurs irritants, comme la fumée de cigarette, l’utilisation de solvants, le chauffage au bois, ainsi que les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords aux périodes de pointe.

En conséquence, la préfète recommande notamment aux usagers de la route de réduire leur vitesse de 20km/h sur les axes rapides et de privilégier le covoiturage et les transports en commun. En plus, les particuliers sont invités à limiter les feux de cheminée et maîtriser la température des logements. Les entreprises de travaux publics sont quant à elles invitées mettre en place des mesures visant à réduire les émissions de poussières et à limiter la consommation d'énergies.

L'alerte, lancée pour la journée du vendredi 11 mars 2016, est susceptible d'être prolongée jusqu'au samedi 12 mars inclus.