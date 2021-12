Tunis (AFP). Tunisie: 36 terroristes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils tués

Parmi les 12 membres des forces de l'ordre figurent un soldat, un douanier et 10 membres des forces de la sécurité intérieure "dont l?un a été assassiné à son domicile", a précisé M. Essid lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que 14 membres des forces de l'ordre avaient en outre été blessés, ainsi que trois civils. Le chef du gouvernement tunisien a par ailleurs indiqué que les assaillants étaient une cinquantaine au total, selon une première estimation, et confirmé que sept d'entre eux avaient été arrêtés. Lundi à l'aube, des jihadistes ont attaqué une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la garde nationale (gendarmerie) tunisiennes à Ben Guerdane, une ville de 60.000 habitants dans le sud-est de la Tunisie. Les forces de l'ordre ratissaient mardi la région de Ben Guerdane, a indiqué à l'AFP le ministère de l'Intérieur en notant que la situation était désormais "stable".

