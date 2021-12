Paris (AFP). EDF: Paris et Londres réitèrent leur soutien au projet d'EPR à Hinkley Point en Angleterre

"Nous confirmons notre pleine confiance" dans le PDG du groupe Jean-Bernard Lévy, et "nous renouvelons notre plein soutien au projet" d'EPR à Hinkley Point, qui sera "très rentable sur les 30 années à venir", a déclaré le ministre de l'Economie Emmanuel Macron, à sa sortie de Matignon. Réaction identique à Londres: "Nous continuons à soutenir pleinement le projet", a déclaré une porte-parole du Premier ministre David Cameron, soulignant que la démission du directeur financier, Thomas Piquemal, était "une affaire qui concerne EDF". EDF, dont l?État est actionnaire à 84,5%, a confirmé lundi la démission de son directeur financier sans fournir d'explications. Le départ brutal de M. Piquemal masque, selon une source proche du groupe, un désaccord "sur la faisabilité à court terme" du projet controversé d'Hinkley Point. Les syndicats d'EDF craignent des risques financiers liés à ce projet, dont ils ont demandé le report. L'association écologiste Greenpeace a dénoncé lundi un investissement "trop lourd et trop risqué pour EDF", l'invitant à "réorienter ses projets industriels vers les énergies renouvelables". Selon M. Macron, "la situation d'EDF est précisément due à la situation des prix de l'électricité aujourd'hui sur le marché et à l'ouverture du chiffre d'affaires à des prix plus dérégulés du côté d'EDF". "Elle suppose des décisions, des mesures, des réformes indépendamment de tous ces projets", et "c'est cela aujourd'hui le défi de l'entreprise", a-t-il ajouté.

