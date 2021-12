649 participants au trail de Saint-Lô

Le trail du Pays saint-lois ce dimanche matin, une troisième édition au profit des pupilles des sapeurs-pompiers et des gendarmes.

3 parcours de 7, 15 et 31 kms

Le trail de 31 kilomètres a été remporté par Françis Garnier de Vire en 02h 02' et 28'', une mise en jambe avant de participer à l'Aber Wrack les 2 et 3 avril en Bretagne et peutt-être et la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion, un trail de 170 km.

Ecoutez le vainqueur du jour

Françis Garnier Impossible de lire le son.

Second, avec un temps de 02h 07' et 11'', Bertrand Collomb Patton, du Caen Athlétique Club, qui a tenté de suivre les pas de Françis Garnier.

Bertand Collomb Patton Impossible de lire le son.

3ème , Stéphane Campain de Saint-Lô qui termine le parcours en 02h 11' et 15''

Et ce sont 649 participants qui ont pris part à ce trail cette année un record !