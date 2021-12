Drogues, alcool et compagnie : la Normandie est addict ... mais se soigne !

Alcool, drogues, tabac, jeux vidéos ou d'argent … les sources d'addiction sont multiples. En Normandie comme en France, de plus en plus de personnes sont touchées.

Trop de morts « évitables »

Par rapport aux moyennes nationales, le « taux de mortalité évitable » (correspondant au nombre de personnes qui décèdent avant 65 ans, notamment en raison de la consommation d'alcool ou de tabac), est significativement supérieur en Normandie où alcool et tabac seraient à eux seuls responsables de 20% des décès.

La sécurité routière est également très concernée, puisque le dernier bilan de l'accidentologie dans la région fait état d'un taux de 17% d'accidents mortels impliquant l'alcool, contre 11% au niveau national.

De plus en plus de jeunes accros

Toujours d'après les résultats de l'étude sur les conduites addictives en Normandie, les jeunes commencent à consommer tabac et alcool de plus en plus tôt. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer ses phénomènes dont la tendance est à la hausse. La première d'entre elles concerne la disponibilité grandissante des produits en vente (légale ou non) et leur constant renouvellement y compris marketing. Le phénomène de poly-consommations se révèle également en fort développement, tout comme celui de l'alcoolisation massive ponctuelle, plus connue sous le nom de « binge drinking » qui s'accentue, et ce, notamment chez les jeunes Normands.

Des solutions pour s'en sortir

Dans le cadre de son tour des régions, la présidente de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, Danièle Jourdain Menninger, était à Rouen, ce jeudi 3 mars, aux côtés de Nicole Klein, préfète de la région Normandie, pour évoquer la mise en œuvre territoriale de la politique de prévention et de lutte en la matière.

Si de nombreux dispositifs d'information et de prévention existent et sont mis en place dans les établissements scolaires, les entreprises ou encore lors d'événements comme des concerts ou des festivals, les dispositifs d'aide sont, eux, plus méconnus. Un enjeu important qui fera donc partie des objectifs principaux de l'année.

435 000 € sont mis à disposition de la Préfecture régionale par la MILD&CA en 2016. Plusieurs appels à projets régionaux sont d'ailleurs en cours pour développer les actions de lutte et de prévention à l'échelle de la région. Outre le budget attribué par la mission interministérielle, des co-financements sont aussi prévus avec les principaux partenaires que sont l'Agence régionale de santé (ARS) et les collectivités territoriales.

Pour aller plus loin, trouver des coordonnées de dispositifs d'aide et obtenir davantage d'informations quant à la lutte contre les drogues et les conduites addictives, un site : www.drogues.gouv.fr