Football: Quevilly Rouen Métropole doit enchaîner les victoires

Après un déplacement chez un autre club du Nord, Calais, lors de leur match en retard gagné 2-0 la semaine passée, les Rouges et Jaunes reprennent la route du Pas-de-Calais pour tenter d'obtenir une troisième victoire consécutive.

Enfin débarrassés de cette interminable série de neuf matchs sans victoire, les joueurs de Manu Da Costa, replacés à la 2ème place du classement à six points du leader Poissy, n'ont plus vraiment le droit de griller des jokers à dix journées de la fin.

Gare à l'attaque nordiste

Face à un adversaire qui les avait tenus en échec lors du match aller 0-0 au stade Robert Diochon, les joueurs de l'agglomération rouennaise tenteront de s'imposer face à la troisième plus mauvaise défense du championnat. Ils devront également se méfier des Nordistes qui, malgré cette mauvaise défense font partie des meilleures attaques de la poule, eux qui restent sur deux victoires 5-2 et 3-1 lors des deux dernières journées.

Une victoire impérative donc pour les Normands qui pourraient profiter du choc entre Poissy (1er) et l'Entente Sannois Saint-Gratien pour revenir encore un peu plus dans la course à la montée en National.