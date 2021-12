C'est une tradition bien normande : terminer un repas de famille, avec modération, par un "p'tit calva". Le calvados est un digestif connu, et reconnu. Mais les producteurs voudraient l'imposer à d'autres moments, et notamment à l'apéritif.

"L'idée est de prendre des parts de marché au whisky, confirme Ludovic Capelle, installé à Sotteville dans le Cotentin. Comme le whisky, le calvados tourne autour des 40 degrés d'alcool. On essaye de les passer dans des fûts neufs, de les assembler, les oxygéner, et les distiller sur des cidres très fruités. On peut, en terme de qualité, dépasser le whisky."

Pour cela, le Manchois a lancé une gamme de jeunes calvados, de 3 à 5 ans d'âge, le Kapelwick. Lors de sa venue au Salon de l'Agriculture, il échange aussi avec le maître de chais des rhums Nesson, en Martinique. "Il me parle de son processus de fabrication et j'essaie de le rapporter sur mon exploitation. Ce qui plaît dans le rhum, c'est son côté fruité, son exotisme. Et aujourd'hui le calvados ne doit plus être agressif mais fruité. L'idée du Kapelwick c'est de changer l'image du calva à l'apéritif".

BONUS AUDIO - Ludovic Capelle, producteur dans le Cotentin

Salon de l'Agriculture : le calvados à la conquête de l'apéro Impossible de lire le son.

A la ferme de la Sapinière, près d'Omaha Beach, Michel Legallois ne dit pas autre chose. "On essaie de montrer que le calvados peut être consommé de manière différente". Outre la consommation nature, à l'apéritif, "comme un whisky sec, qui vous ouvre l'appétit", il propose sur le stand parisien un mojito sauce normande, l'Apple Mojito, où le rhum est remplacé par le calva. "C'est fruité, pas trop sucré, et plus accessible pour les gens qui n'aiment pas les alcools forts. Dans les cocktail, le calvados est dillué dans des jus de fuits, de la limonade ou de l'eau gazeuse."

BONUS AUDIO - Michel Legallois, ferme de la Sapinière près d'Omaha Beach