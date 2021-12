Vents forts dans la Manche : la vigilance maintenue jusqu'à jeudi

La vigilance jaune pour vents forts est maintenue dans le département de la Manche, jusqu’à jeudi 3 mars, 16h.

Les vents de secteur ouest se sont renforcés à la mi-journée, avec des rafales de vent de 80 à 90 km/h et des pointes jusqu'à 100 km/h.

8000 foyers privés d'électricité

Conséquence de ces vents forts et des averses orageuses, plus de 8000 foyers ont été privés d'électricité dans la Manche, particulièrement entre 13h et 14h. La majorité avait été reconnectée au réseau avant 16h.

C'est d'abord le Cotentin, notamment le Val de Saire, qui a été touché, vers midi, puis le Saint-Lois et le Mortainais. Une petite dizaine d'incidents (arbres tombés sur les câbles électriques, câbles a sol, poteaux endommagés) ont conduit à ces coupures.



La Préfecture rappelle les réflexes de prudence :



• restez vigilants durant vos déplacements sur le littoral et en forêt.

• veillez à la bonne fixation des tentes, chapiteaux et structures

• rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés ;

• il est également conseillé aux campeurs, baigneurs plongeurs, pêcheurs, promeneurs, plaisanciers et professionnels de la mer de respecter toutes les mesures de prudence