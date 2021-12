Lausanne (AFP). Fifa: Platini fait appel devant le Tribunal arbitral du sport

Le Français avait indiqué dès l'annonce de sa suspension fin décembre, qu'il irait jusqu'au TAS pour contester ce qu'il estime être "une injustice". "Nous avons théoriquement quatre mois pour nous prononcer, mais Michel Platini a demandé qu'une décision soit rendue avant le début de l'Euro, donc nous nous adapterons aux demandes des parties", a indiqué à l'AFP Matthieu Reeb, secrétaire général du TAS. Organisé par l'UEFA, dont Platini est le président suspendu, l'Euro se déroule en France du 10 juin au 10 juillet. Michel Platini avait été suspendu fin décembre pour 8 ans par la commission d'éthique de la Fifa dans le cadre de l'affaire du paiement controversé de 1,8 million d'euros reçu la part de Joseph Blatter, suspension réduite à six ans le 24 février par la commission des recours de la Fifa. Platini "a déposé un appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision rendue par la Commission de recours de la FIFA le 24 février 2016", a précisé le TAS dans un communiqué. L'ancien meneur de jeu des Bleus, qui a dû renoncer à sa candidature à l'élection à la présidence de la Fifa, cherche à obtenir l?annulation des décisions prises à la fois par "la chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA et par la Commission de recours de la FIFA le suspendant de toute activité liée au football au niveau national et international pendant six ans", a ajouté le TAS. Selon le règlement du TAS, qui siège à Lausanne, une procédure d'arbitrage est en cours. Les parties vont tout d'abord échanger des mémoires écrits, puis une audience sera ensuite organisée "à laquelle Michel Platini peut participer", a précisé Me Reeb. Michel Platini s'était déjà présenté en personne début décembre devant le TAS, lorsqu'il contestait sa suspension provisoire, suspension qui avait été maintenue par le tribunal. L'ancien président de la Fifa, Sepp Blatter, lui aussi suspendu 6 ans de toute activité liée au football, a également indiqué qu'il allait saisir le TAS. Mercredi, le TAS n'avait pas reçu son appel.

