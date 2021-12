Crise à la mairie de Saint-Lô : nouvelle démission d'un adjoint

Nous pouvions penser la crise terminée après la démission de Mathieu Johann, maire-adjoint au grand événnement et à la communication et le conseil municipal du mardi 23 février. Surréaliste ! La série noire se poursuit pour la majorité municipale de Saint-Lô et le maire divers droite François Brière élu en 2014.

Guerre de communication

La maire de Saint-Lô enregistre, ce mardi 1er mars, une nouvelle démission dans son équipe avec le départ de Virginie Métral, maire adjoint aux ressources humaines.

Dans l'après-midi c'est d'abord le maire en personne qui communique à la presse ce nouvel épisode en évoquant une délégation "des plus exigeantes, notamment par rapport au travail de réorganisation de notre administration communale".

A 20h00, Virginie Métral a envoyé son propre communiqué à la presse au bas duequel elle indique en Nota Bene : "Alors que je quittais à peine le bureau de Monsieur le Maire après lui avoir annoncé les raisons de ma démission (cf ci-dessus), celui-ci s’est empressé de rédiger un communiqué de presse pour tenter de détourner la vérité et les motivations de mon départ. Cela me confirme, s’il le fallait encore, que la décision que j’ai prise est la bonne."

Elle revient sur les raisons qui l'ont poussé à démissionner "Après bientôt deux années passées au sein de l’équipe majoritaire et face aux dysfonctionnements et difficultés rencontrés pour mener à bien mon mandat, j’ai pris cette décision personnelle en mon âme et conscience."

"Je considère aujourd’hui que je ne dispose pas des moyens nécessaires et de l’écoute suffisante de la part du Maire, pour remplir convenablement la mission qui m’a été confiée au service des agents de la collectivité."

"J’ai atteint le point de rupture lors du dernier conseil municipal le 23 février dernier. Je déplore en effet le manque d’écoute et de considération vis-à-vis des différents acteurs présents, dont les agents de la ville et l’opposition municipale."

2 ans après la victoire, la crédibilité mise à mal

Cette démission intervient après celle des adjoints Patrick Dubois (démis de ses fonctions), Philippe Levavasseur (déchus par vote du conseil), Franck Lavavasseur, Mathieu Lepresle et de la conseillère municipale Brigitte Boisgerault.