Salon de l'Agriculture : trente ans de travail récompensés

"Gourmette a fait 2e de sa catégorie, et meilleure mamelle. Pour l'anecdote, sa grand-mère a fait deux fois deuxième au Salon de l'Agriculture... On a une souche Poulidor !" plaisante Florent Enjalbert, l'un des éleveurs qui participe au concours général agricole, en catégorie race Normande.

Dimanche, la vache présentée par sa famille n'a pas été désignée grande championne, mais elle décroche tout de même des prix. "C'est une fierté, car cela récompense des années de travail de génétique. Mes parents sont partis il y a trente ans de l'Aveyron pour venir s'installer en Normandie, sans connaître personne. Aujourd'hui ils ont construit un troupeau reconnu".

Florent travaille sur 68 hectares avec ses parents, à Ferrières-la-Verrerie, dans l'Orne. Après Paris, il espére amener Gourmette à la victoire au concours départemental d'Argentan, dans quinze jours. Et pourquoi pas au Space de Rennes, en septembre.

Le Salon de l'Agriculture reste incontournable, malgré la crise agricole actuelle. "Nous venons au salon pour la génétique, on est là pour montrer le fruit de notre travail, mais on espère qu'il soit reconnu un jour. Vivre avec ce que l'on vit aujourd'hui, c'est inadmissible. On n'est même pas capable de se tirer un demi-SMIC. Le salon, c'est aussi l'occasion de porter un message".

BONUS AUDIO - Florent Enjalbert, éleveur dans l'Orne