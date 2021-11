24H du Mans : la «grosse déception» du Caennais Pierre Ragues

Le pilote caennais et ses deux coéquipiers de l'OAK Racing, qui ambitionnaient la première place parmi les voitures essence, ont été contraints à l'abandon peu avant la mi-course. « C'est une très grosse déception, confie le jeune homme de 27 ans. On n'a pas eu le temps de peser sur l'épreuve car les problèmes de direction assistée sont intervenus après 2h30 de course. On a tout essayé mais on n'a pas trouvé la solution. »

Cette désillusion fait suite à un début de saison plus que compliqué dans l'équivalent du championnat du Monde d'endurance, l'International Le Mans Cup. L'équipage composé de Pierre Ragues, Tiago Monteiro (ancien pilote de Formule 1) et Guillaume Moreau n'a toujours pas rallié la ligne d'arrivée après trois courses. À Imola (Italie), le 3 juillet, l'objectif sera donc simple : arriver au bout !