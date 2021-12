Caen : le Rétro Festival gagne le Parc des Expositions

Permettre « un rassemblement plus pratique et de plus grande envergure des véhicules de collection, tant en extérieur en pourtour des halls qu'à l'intérieur ». C'est l'objectif affiché par les organisateurs de la neuvième édition du Rétro Festival de Caen pour justifier l'installation de l'événement au Parc des Expositions. Il avait jusqu'alors lieu autour de l'hippodrome de Caen.

Au rang des nouveautés également annoncées : les créations d'un Salon des métiers de l'automobile de collection et d'une bourse d'échanges de collectionneurs, ou encore le lancement d'une soirée « Fiesta Rétro ». Les organisateurs annoncent aussi un nouveau tracé du circuit historique de la Prairie, sans toutefois encore en dévoiler les détails.