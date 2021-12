Notre-Dame-des-Landes (France) (AFP). Notre-Dame-des-Landes : entre 10.000 et plusieurs dizaines de milliers de manifestants

L'axe Nantes-Vannes, fermé à la circulation, est noir de monde sur plusieurs kilomètres, a constaté un journaliste de l'AFP au Temple-de-Bretagne (Loire-Atlantique), où les manifestants, partis de deux sites différents, se sont rejoints. Sur une passerelle enjambant l'axe routier, une grande banderole jaune proclamait "un aéroport à NDDL jamais". "Cette manifestation est importante pour montrer notre détermination et montrer aux politiques que nous sommes les plus nombreux", a lancé un porte-parole de la Coordination des opposants à l'aéroport, Dominique Lebreton, dans une allusion au référendum annoncé le 11 février par François Hollande pour trancher sur ce projet d'aéroport vieux de près d'un demi-siècle, dont Aéroports du Grand Ouest (AGO), filiale de Vinci, a été désigné concessionnaire. "Nous avons le devoir de conserver ces terres et ces paysans pour produire l'alimentation de demain", a-t-il poursuivi, depuis un camion-tribune, avant de faire scander à la foule "Vinci dégage!" Les opposants ont déjà réussi une démonstration de force le 9 janvier, en réunissant entre 7.200 et 20.000 personnes sur le périphérique nantais. Lors de la manifestation du 22 février 2014, entre 20.000 et 40.000 personnes avaient défilé à Nantes, donnant lieu, en parallèle, à des violences et des dégradations par plusieurs centaines de radicaux.

