Bilbao (Espagne) (AFP). Europa League: Marseille tombe avec les honneurs

Dos au mur après leur défaite 1-0 à l'aller, les Marseillais ont longtemps mené et dominé grâce à un but de Michy Batshuayi (40e) mais un instant d'inattention et une tête plongeante de Sabin Merino (81e) ont réduit à néant leur débauche d'énergie. Dur à encaisser pour l'OM et son entraîneur Michel, qui est dans une position de plus en plus délicate et aurait bien eu besoin de cette qualification après une série de contre-performances. Au moins son équipe aura eu le mérite d'y croire et de bousculer comme rarement l'Athletic sur sa pelouse où seuls trois clubs sont venus s'imposer cette saison. Au stade San Mames, l'OM a semblé en terrain conquis: on a plus souvent entendu le petit millier de supporteurs marseillais que les grondements du public basque, pourtant prompt à s'embraser dans cette enceinte ultra-moderne. Il faut dire que l'Athletic a été bien timide, comme endormi par l'avantage d'un but acquis à l'aller. Et c'est l'OM qui a fait le jeu la plupart du temps, avec une animation offensive inédite mais efficace: deux attaquants de pointe, Batshuayi et Steven Fletcher, avec Georges-Kevin Nkoudou et Rémy Cabella en soutien. Ces quatre-là ont fait beaucoup de mal à l'équipe basque. Que ce soit en raison d'un manque de fraîcheur ou de l'épidémie de blessures qui frappe l'Athletic, on n'a pas vu le meilleur Bilbao, entre contrôles ratés, attentisme au milieu et attaquants sevrés de ballon. - Cruel scénario - L'OM n'en demandait pas tant. Sa première période a été l'une de ses plus enthousiasmantes de la saison, avec une pluie d'occasions dangereuses: frappe trop croisée de Nkoudou (12e), ballon contré par Batshuayi qui force le gardien basque à une parade (15e), tête de Fletcher pas assez appuyée (22e), contre éclair de Nkoudou qui déborde le gardien et trouve le poteau opposé à angle fermé (29e), centre-tir de Mendy qui rebondit sur la transversale... Bref, les Basques ont sombré sous la pluie et l'arbitre n'a pas bronché dans la surface quand Batshuayi a contré le ballon, apparemment du coude (35e), ou quand Karim Rekik a stoppé le ballon du bras (73e), déclenchant les sifflets nourris de la "cathédrale" de San Mames. L'insistance marseillaise a fini par payer: Lassana Diarra a perforé l'entrejeu adverse et au bout de l'action, Batshuayi a hérité d'un bon centre de Nkoudou. La tête du Belge n'a rien donné mais sur le rebond, il a catapulté le ballon sous la barre d'une frappe à bout portant (40e). En seconde période, Bilbao a fini par sortir de sa torpeur, grâce à Raul Garcia de la tête (52e) ou Markel Susaeta sur un coup franc qui a contraint Steve Mandanda à une claquette (61e). Et le bouillant public basque, qui commençait à désespérer, a finalement pu s'enflammer à dix minutes de la fin lorsque sur un centre venu de la droite, Merino a profité d'erreurs de marquage pour marquer d'une tête plongeante synonyme de qualification (81e). Cruel scénario pour les Marseillais, distancés en Ligue 1 et qui n'ont peut-être plus que la Coupe de France (qualifiés en 1/4) pour sauver leur saison.

