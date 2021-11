Londres (AFP). La nouvelle ligne de métro londonien s'appellera Elizabeth

Jusqu'ici appelée "Crossrail", la future "Elizabeth line", qui sera longue d'une centaine de kilomètres d'ici fin 2019, reliera notamment le quartier d'affaires de la City à l'aéroport de Heathrow. Elizabeth II a emprunté mardi un ascenseur industriel, plongeant à 28 mètres de profondeur sous la station Bond Street. Elle y a rencontré des ouvriers de ce chantier pharaonique lancé en octobre 2009, et dévoilé le logo de la future ligne, qui sera mauve comme la tenue qu'elle arborait. "Tout en offrant une amélioration radicale des transports de la capitale, la Elizabeth line offrira un hommage durable à notre monarque", a déclaré Boris Johnson. Elizabeth II avait été la première monarque britannique à visiter le métro londonien, qui avec plus de 150 ans est le plus vieux du monde. C'était en 1969 lors de l'inauguration de la Victoria line. En 1977, le Prince Charles avait inauguré la Jubilee line, baptisée ainsi pour le Jubilé d'argent d'Elizabeth II, son 25e anniversaire d'accession sur le trône britannique. A terme, la ligne Elizabeth doit compter 40 stations au total et reliera les villes de Reading, à l'ouest de la capitale, et de Shenfield, à l'est, en passant par Heathrow et le centre-ville. Elle vise 200 millions de passagers par an et doit aider à décongestionner un réseau de trains, métros et bus qui a souffert d'un manque cruel d'investissements depuis des décennies.

