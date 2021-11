A Argences, il frappe son ex et un enfant de 3 ans : quatre mois de prison

« Il n'aime pas les enfants, explique la jeune femme, il frappe D. et l'insulte. Quand il s’énerve, il jette des objets. Il m'a souvent frappé.» L'homme admet ne pas avoir été un conjoint modèle et reconnaît des disputes mais pas de violences physiques. Le 8 septembre 2015 pourtant, à Argences, au sud de Caen, il se présente au domicile de son ex-compagne. « Elle m'avait demandé de passer, explique celui-ci, car elle n'arrivait plus à gérer D. Elle voulait le mettre à la cantine mais il est bien trop jeune et elle ne travaille pas, ça m'a énervé »

De fait, il jette son café, casse une bouteille, insulte et frappe la jeune femme et se saisit d'un couteau à pain. A ce moment, le petit garçon pénètre dans la cuisine. Il pousse alors violemment l'enfant dont la tête frappe le sol. Il en gardera un hématome et diverses ecchymoses. Sur ce, il s'enfuit en dérobant les clés de l'appartement.

T.A, âgé de 23 ans, a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen, le jeudi 18 février, pour violences commises sur son ex-conjointe et sur son enfant de 3 ans. Devant la justice, le prévenu assume finalement les brutalités commises sur sa compagne mais nie avoir malmené l'enfant. « Vous savez pertinemment que si le juge aux affaires familiales est au courant que vous frappez les enfants, vous ne pourrez les voir que dans un lieu neutre et sous surveillance et non pas chez vous. », plaide l'avocat de la victime.

L'individu a écopé de quatre mois de prison ferme assorti d'une obligation de soins.