À Caen, bientôt un restaurant 100% sans gluten

Au 34 rue Pierre Girard, rien ne laisse encore penser qu'ouvrira bientôt ici le premier lieu de restauration caennais entièrement sans gluten. Pourtant à l'intérieur, chacun met du cœur à l'ouvrage pour que l'enseigne, Châtaigne et Sarrasin, soit à la hauteur.

Frédéric Pilate et Hermione Levillain en particulier. Monsieur est cuisinier de formation. Madame a de l'expérience dans le service. C'est quelques mois après la naissance de leur second enfant, Milo, que leur projet a germé. « Au premier bout de pain, il a eu mal au ventre. Très vite, le diagnostic a été posé : il est intolérant au gluten », explique le papa. Problèmes digestifs, musculaires ou articulaires, voire migraines... Les maux sont divers. Et rapidement, le couple se rend compte qu'il n'existe pas à Caen d'établissement 100% sans gluten.

Cuisine gourmande

Sur 35 m2, Châtaigne et Sarrasin proposera donc, sur place ou à emporter, une cuisine différente mais « gourmande », avertit le chef. « Nous travaillerons à base de farine de riz, de pois chiche et bien sûr de châtaigne et sarrasin », indique Hermione Levillain.

Rapidement après leur ouverture, les Caennais espèrent se voir délivrer la certification de l'Association française des intolérants au gluten. A moyen terme, Frédéric Pilate souhaite aussi obtenir un CAP boulangerie et CAP pâtisserie, pour proposer à ses clients pains et douceurs adaptés aux intolérants.

Pour soutenir l'ouverture de l'enseigne, une campagne de financement participatif a été lancée : rendez-vous sur https://fr.ulule.com/chataigne-et-sarrasin/