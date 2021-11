Automobile: 500 000 euros de matériel volé, deux suspects interpellés près de Rouen

Le 30 juillet 2014, un vol important est commis dans cette usine automobile de l'agglomération rouennaise. Deux palettes contenant près de 2 000 injecteurs, servant à la fabrication des moteurs, sont dérobés et transportés dans une voiture également volée dans l'entreprise. Le préjudice est estimé entre 400 000 et 500 000€. Un début d'incendie est orchestré par les voleurs pour détourner l'attention d'éventuels témoins présents sur le site au moment des faits.

Deux hommes suspects

Commence alors une longue enquête pour la brigade de répression de la délinquance automobile. Les images des caméras de vidéosurveillance sont expoitées. Les enquêteurs y constatent l'arrivée de deux hommes, habillés des tenues de l'entreprise mais qui n'ont rien à faire à cet endroit à ce moment. L'identification formelle est cependant encore impossible.

Son badge le confond

La police collabore alors avec le service de sécurité de l'établissement, notamment pour identifier les badges portés par les employés et permettant leur circulation dans l'usine. Un homme, travaillant épisodiquement dans l'entreprise en tant qu'intérimaire, est convoqué car son badge est utilisé au moment des faits. Mais il assure qu'il l'avait perdu à ce moment là et que ce n'est donc pas lui qui l'utilisait. De plus, la vidéosurveillance ne permet pas de l'identifier formellement.

Reconnu grâce à la vidéosurveillance

Un autre suspect est identifié, cette fois-ci formellement, par des témoins sur la base des images de la vidéosurveillance. En prison pour d'autres méfaits, il est extrait de la maison d'arrêt. Les deux hommes sont placés en garde à vue. Celui qui est identifié formellement, âgé de 47 ans, assure que ce n'est pas lui qui a commis le vol. Le second, dont le badge a été reconnu, nie également toute implication.

Le procureur de la République a décidé de les convoquer en justice le 24 juin 2016 pour vol en réunion.

Le butin, lui, n'a pas été retrouvé. Il est probable qu'il ait été écoulé depuis, un injecteur pouvant être revendu entre 300 et 400 €.