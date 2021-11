Tendance Sports : le replay de votre émission #188 !

FOOTBALL LIGUE 1 : MAxence Gorregues et Julien Mahieu étaient en live pour débriefer la défaite de Caen à Lyon. Défaite logique et conclusion d'un second tiers de championnat très compliqué...

Le debrief après OL-SMC

FOOTBALL COUPE DE FRANCE : L'US Granville a vécu une semaine totalement folle : la victoire face à Bourg-en-Bresse (L2) mardi, le tirage confirmé face à l'OM, jeudi et depuis ce week-end, le club des présidents Clément et Gortari est à nouveau "SSF" : Sans Stade Fixe...

La folle semaine de l'USG

HANDBALL : En parrallèle du choc entre la JS CHERBOURG et Billière, et en plus de l'analyse de la défaite par Sébastien LERICHE, retrouvez l'interview de l'invité d'honneur de cette soirée, Philippe BERNAT-SALLES, président de la Ligue Nationale de Handball...

Handball JSC-Billière et Bernat Salles

TRAIL : Le dimanche 6 mars prochain, aura lieu le 3e Trail du Pays Saint-Lois. Les organisateurs étaient en plateau, ce dimanche, pour présenter les nouveautés 2016 de cette course du coeur, puisqu'au bénéfice des pupilles des pompiers et de la gendarmerie

Trail du Pays St-Lois

LIVRE/ CYCLISME : "Diab, un ami pour la vie", tel est le titre du livre que sort dans quelques jours Quentin VALOGNES, jeune cycliste diabétique. Il l'a présenté hier, sur le plateau de Tendance Sports...

Quentin Valognes, 'Diab un ami pour la vie'

Bonus : Comme chaque dimanche, retrouvez la rubrique "Mon Tour de France". Des personnalités issue ou non du sport, aimant ou pas, le vélo, nous racontent leurs souvenirs de Tour de France. Cette semaine, c'est Bernard CAUVIN, président de la Cité de la mer et maire d'Equeurdreville qui s'est prêté au jeu, au micro de Celia Caradec.