Granville. Livio Nabab, des terrains de football aux terrains à vendre

Livio Nabab a 36 ans et est un jeune retraité. Ce joueur de football professionnel a terminé sa carrière à l'US Granville en mai dernier après quatre saisons dans la Manche. L'attaquant, originaire de Guadeloupe, a été au Stade Malherbe Caen pendant sept saisons dont trois en Ligue 1. Il est passé par Arles Avignon, Auxerre ou encore Orléans, toujours en Ligue 2. Il a fait une incursion en Belgique à Waasland-Beveren en première division pendant une saison. Depuis, il est agent immobilier chez Re/Max à Granville, une reconversion commencée en même temps que sa fin de carrière en National 2.

Apprendre et voir autre chose

Livio Nabab s'est lancé dans l'immobilier pour apprendre de nouvelles choses. "C'est bien d'apprendre autre chose, de voir autre chose", assure-t-il. Il ajoute : "Je me suis toujours dit cela : je ne veux pas rester cantonné à l'image du joueur de foot. Maintenant je suis dans l'immobilier. Je fais partie d'une association. Je vois autre chose que je ne voyais pas du tout quand j'avais ma carrière." Il ne veut pas être catalogué comme un joueur de football uniquement.

De son aveu, il a toujours aimé les maisons, mais aussi le contact humain pour prendre un mandat ou vendre un bien. "C'est une transition parfaite", estime le trentenaire. Il a pu enclencher la transition en arrivant à l'US Granville. Cela a été un élément déterminant pour le Normand d'adoption à la belle-famille ornaise. "L'US Granville me proposait vraiment quelque chose d'intéressant et surtout une reconversion pour l'après carrière. Ils m'ont accompagné du début jusqu'à la fin. Ils m'ont trouvé l'entreprise, je pouvais gérer mes horaires comme je voulais par rapport à mes entraînements. Ça a vraiment été un gros coup de pouce de l'US Granville de m'accompagner sur ce projet", remercie Livio Nabab.

6km à pied

Entre les terrains de foot et les terrains à vendre, il y a besoin de qualités similaires. "Le côté sportif est encore là. Je marche entre six et huit kilomètres parfois pour chercher des maisons, distribuer des flyers. Il y a surtout le côté humain. Quand j'étais sportif, il fallait aller vers les gens, discuter avec eux. Je le retrouve beaucoup dans l'immobilier. Cela me sert énormément dans ce métier", analyse l'agent immobilier. Il garde aussi l'esprit de compétition, pour avoir le mandat en exclusivité, être le premier à vendre… Il garde aussi une activité physique régulière. Livio Nabab s'est mis au golf, et est maintenant classé. "Je retrouve cet esprit de compétition, même si c'est en individuel. C'est peut-être moins forçant qu'un match de foot, mais quand vous faites quatre heures sur un parcours, à la fin, vous êtes quand même fatigué", conclut-il. Pour le football, il garde un œil sur les clubs où il est passé, et notamment le Stade Malherbe Caen et sa saison compliquée. Il garde confiance pour un maintien.