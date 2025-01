Football. Dernières places avant le match entre l'US Granville et les Girondins de Bordeaux

Déjà 2 500 places ont été vendues pour le match entre l'US Granville et les Girondins de Bordeaux, samedi 11 janvier à 18h. La rencontre joue pour la 15e journée de la poule B de Nationale 2 de football. Les Normands sont 16e et dernier et les Bordelais sont 5e. Les 500 dernières places sont mises en vente samedi 11 janvier, entre 10h et 12h au club-house du stade Louis Dior. Le prix est de 5€.

La dernière, et seule, rencontre entre les deux équipes était en 32e de finale de Coupe de France en 2018. Les Granvillais avaient battu les Aquitains, alors en Ligue 1, aux prolongations 2 à 1.

Un match sous surveillance

200 places ont été achetées par des supporters des Girondins. Les déplacements des fans de Bordeaux sont sous une étroite surveillance. Un arrêté a été pris par le préfet : "Il est interdit le 11 janvier 2025, de 6h à 24h, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Girondins de Bordeaux ou se comportant comme tel, c'est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, de circuler et de stationner sur la voie publique dans un périmètre aux abords du stade Louis-Dior à Granville." Seuls les ultra-Girondins avec un billet pourront accéder au stade. Des restrictions de stationnement sont aussi mises en place. Les portes sont ouvertes à 16h.