Rennes (AFP). Tempête: des milliers de foyers privés de courant, 4 départements en vigilance orange

Dans les Pays de la Loire, 4.000 abonnés étaient dépourvus de courant, contre 21.000 à 19H00, selon le dernier bilan transmis par ERDF. Ils étaient 1.500 en Loire-Atlantique, autant dans le Maine-et-Loire et environ 1.000 en Vendée. Quelque 375 agents, dont 130 en Loire Atlantique, sont intervenus samedi sur le terrain pour les dépannages. En Bretagne, ERDF avait espéré en fin d'après-midi qu'ils ne seraient plus que 2.000 abonnés sans électricité samedi soir, dont 1.500 dans le Morbihan. Au plus fort de la tempête, l'électricité a lâché dans 21.000 foyers samedi en Bretagne. Quelque 250 techniciens d'ERDF et de prestataires s'employaient à rétablir au plus vite le courant dans cette région. Après le fort coup de tabac qui a frappé l'Hexagone de la façade atlantique à la Touraine samedi matin, le niveau de vigilance orange pour vent violent a été levé dans les quatre départements bretons, et également dans huit autres départements: Charente-Maritime, Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne, Indre et Indre-et-Loire. En revanche, quatre autres départements, dans le sud-ouest de la France, les Landes, le Gers, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, sont entrés en vigilance orange pour vent violent. Pour ces départements du Sud-Ouest, Météo-France prévient qu'"un épisode bref de vent violent est attendu pour la nuit prochaine", en provenance du Golfe de Gascogne. Il "devrait s'engouffrer vers l'intérieur des terres en seconde partie de nuit, jusque vers l'est du Gers, et ne concerner véritablement que les zones du Pays basque au Béarn, et le nord des Hautes-Pyrénées. On attend des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h sur le littoral, et de l'ordre de 100 km/h dans l'intérieur des terres", prévoit Météo-France, soulignant que "la période à risque s'étend de minuit à 06H00 dimanche matin". En outre, les départements de la Gironde et des Landes sont placés en vigilance orange crues. Au plus fort de la tempête samedi matin, des rafales de vent atteignant 148 km/h ont été relevées sur l'île de Groix (Morbihan), 146 km/h à Camaret, sur la presqu'île de Crozon (Finistère), et 144 km/h à la Pointe du Raz (Finistère), selon Météo-France. En moyenne, sur le littoral de la pointe de la Bretagne, les vents ont atteint 125 à 135 km/h, selon la même source. Météo-France a aussi enregistré des vents à 106 km/h à Quimper (Finistère), 104 km/h à Lorient (Morbihan) et 108 km/h à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Dans l'intérieur des terres, les rafales ont atteint 112 km/h à Bressuire (Deux-Sèvres), 97 km/h à Tours et 91 à Bourges. Les dégâts restaient limités samedi, malgré de très nombreuses chutes de branches et d'arbres, dues à la violence des vents. La chute d'un arbre a endommagé une caténaire près de Vannes (Morbihan), immobilisant pendant environ quatre heures et demie un TGV qui effectuait la liaison entre Quimper et Paris, a-t-on appris auprès de la SNCF. En raison de l'intervention des agents de la SNCF, deux autres TGV Quimper-Paris et Paris-Quimper ont été arrêtés dans des gares et ont accusé un retard de deux heures. Dans le Finistère, la liaison entre Douarnenez et l'île de Sein a été suspendue samedi en raison de cette tempête hivernale, a annoncé la compagnie maritime Penn Ar Bed sur son site. A Brest, la vitesse de circulation routière a été limitée à 50 km/h sur le pont de l'Iroise en raison de la force du vent.

