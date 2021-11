Paris (AFP). Fin de vigilance orange vent pour 4 départements du Sud-Ouest

Une vigilance orange "inondation" a été maintenue dans les Landes et en Gironde. L'alerte liée aux vents violents a été levée sur le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Elle avait été lancée samedi soir et a donné lieu à "des rafales de 95 à 107 km/h dans les terres" et "110 à 130 km/h en bord de mer", a précisé Météo France. Samedi, plusieurs milliers de foyers ont été privés d'électricité à la suite des forts coups de vent qui ont balayé la Bretagne et les Pays de la Loire.

