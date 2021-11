Bagneux (AFP). Dix ans après l'assassinat d'Ilan Halimi, hommage à Bagneux, ville de son calvaire

C'est dans cette commune des Hauts-de-Seine que s'était déroulé le calvaire du jeune homme de 23 ans, séquestré et supplicié trois semaines durant dans une cité par le "gang des barbares", dont le chef tentait d'extorquer une rançon à sa famille, qu'il supposait riche car de confession juive. "Dix ans plus tard, nous continuons à éprouver un remords collectif", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, devant quelque 150 personnes rassemblées dans un auditorium de la ville. "Celui d'avoir hésité à désigner par son nom la haine antisémite". Le drame, a pousuivi le ministre, "annonçait à sa manière une série de gestes assassins": les tueries de Mohamed Merah en 2012, la fusillade du musée juif de Bruxelles en 2014, le drame de l'Hyper Cacher l'an dernier. Mais aussi "la diffusion rampante" de l'antisémitisme, du racisme, du "mépris" et de la "haine de l'autre". Et, "à sa manière, les attentats" de novembre. Le combat contre les jhadistes de l'Etat islamique, a-t-il ajouté, est "indissociable" du combat contre racisme et antisémitisme. Le ministre s'était auparavant recueilli dans le parc attenant, devant une stèle à la mémoire du jeune homme. Le grand rabbin de France Haïm Korsia et le président du Consistoire central israélite de France, Joël Mergui, étaient présents, ainsi que de nombreux élus. "Malheureusement, l'après-Ilan Halimi, ça a été la continuation de la barbarie antisémite", a lancé Joël Mergui, exhortant ensuite à ce que le jeune homme "ne soit pas mort pour rien". Ilan Halimi avait été retrouvé agonisant le 13 février 2006 au bord d'une voie ferrée de l'Essonne, nu, bâillonné, menotté, des traces de torture et de brûlures sur le corps. Il avait succombé dans l'ambulance qui le transportait vers l'hôpital. Son calvaire avait débuté le 21 janvier: attiré par une jeune femme servant d'appât, il avait été séquestré - menotté, visage recouvert d'adhésif - et supplicié trois semaines durant à la Pierre-Plate, cité populaire de Bagneux. Chef du "gang des barbares" aux préjugés antisémites tenaces, Youssouf Fofana, avait contacté la famille Halimi puis un rabbin, escomptant que la communauté juive paierait une rançon si la famille ne le faisait pas. Fofana a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Une vingtaine d'autres personnes, impliquées à divers degrés, ont été condamnées dans ce dossier. Emue, la maire (PCF) de Bagneux, Marie-Hélène Amiable, a annoncé qu'un parc de la ville, aménagé dans les trois années qui viennent, porterait le nom du jeune homme, avec l'accord de sa mère. Des musiciens ont joué Vivaldi et Rachmaninov lors de cette cérémonie rythmée par des textes de Paul Eluard, Andrée Chedid - "L'espérance" - et Martin Luther King: "Aujourd'hui, dans la nuit du monde (...) j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité". Un hommage est encore prévu dimanche à Paris, devant la boutique de téléphonie du XIe arrondissement où travaillait le jeune homme. Le corps d'Ilan Halimi est inhumé à Jérusalem.

