Nouveau rebondissement dans la guerre des chefs au musée Airborne de Sainte-Mère-Église.

Jean d'Aigneaux, l'ancien président du site, ne fera pas appel dans l'affaire qui l'opposait à Marc Lefèvre, le maire de Sainte-Mère.

Une décision qui met fin à six mois de confusion et de double présidence à la tête d'un des musées du Débarquement les plus visités de la région.

Le nouveau président du musée reste donc Marc Lefèvre.