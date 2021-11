Basket : la Mondevillaise Badiane reste zen

Vendredi 15 janvier. C'est une date que Marième Badiane ne risque pas d'oublier. C'est le jour où elle a appris sa sélection en équipe de France. De quoi faire tourner la tête quand on a 21 ans. Mais la Mondevillaise tient à garder son sang-froid. "Ça a été une grosse surprise ! Je ne m'y attendais absolument pas, d’autant plus que c'est ma première saison en Ligue. Je suis contente mais je ne vais pas me prendre la tête. Pour le moment, je ne suis sélectionnée que pour un stage. Je sais qu'il y a du monde sur mon poste et des joueuses bien plus expérimentées."

Travailler plus

pour jouer plus

Marième Badiane rejoint l'équipe de France le dimanche 14 février pour un stage à l'INSEP où elle retrouve sa partenaire de l'USOM Marine Johannes. Les Bleues se rendent en Croatie la semaine suivante pour y disputer les matchs de qualification à l'Euro 2017. Tout un programme. Mais la tête de la joueuse d'1m90 reste en Normandie. "Ma saison, c'est avec l'USOM que ça se passe. Je suis venue à Mondeville pour découvrir la Ligue féminine et avoir du temps de jeu car on ne peut progresser qu'en jouant. Je suis contente car Romain (L'Hermitte) me fait confiance. On est une équipe jeune mais j'apprends aux côtés de joueuses comme KB (Sharp) ou les Canadiennes (Michelle Plouffe et Kim Gaucher) qui ont de l'expérience à l'international."

Après quelques mois passés à user ses baskets sur les parquets de Ligue, Marième Badiane a pu se faire une idée de ce qu'on attend d'elle au plus haut niveau du basket féminin. "C'est beaucoup plus dur que la Ligue 2 ! J'ai pris conscience de mes points faibles, je dois travailler pour régler certains détails. Par exemple, je sais que je rate trop de paniers faciles et que je dois aussi prendre plus de rebonds." Derrière son grand sourire, la joueuse originaire de Brest est une travailleuse exigeante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle sera encore mondevillaise l'année prochaine puisqu'elle s'est engagée avec le club pour deux saisons.