Argentan : la patinoire s'installe pour les vacances

La patinoire est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi 13 et le dimanche 14 février, la patinoire sera ouverte uniquement l’après-midi de 14h à 18h. Lors de la dernière journée, le vendredi 19 février, la patinoire fermera ses portes à 22h avec la traditionnelle soirée de clôture qui aura lieu de 20h à 22h. Dans une ambiance disco, cet ultime rendez-vous nous promet convivialité et bonne humeur. Une pincée de strass et de paillettes, pantalons patte d’eph’, boules à facette, perruques,… chaque participant est invité à se déguiser pour une atmosphère disco garantie.



Les gants sont obligatoires !



Plein tarif : 5 €

Tarif réduit : 4 € (pour les moins de 18 ans, les étudiants, ...)

Gratuit pour les moins de 5 ans – 4 € pour l’accompagnateur sans patins



Ecoutez, Laurent Launay, responsable du service des sports à la Mairie d'Argentan.

Patinoire à Argentan Impossible de lire le son.