Orne : Salon Habitat Déco et Gastronomie à Argentan

Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'habitat seront représentés : habitat, déco, immo', écologie, nature et jardin. Un pôle gastronomie et des temps forts seront également proposés. Au programme : inauguration et apéro-concert le samedi 12 novembre à 18h et des jeux concours avec deux week-ends à gagner, à Rome et à Lisbonne.

Vendredi de 14h à 18h, samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 17h. L'entrée est à 2€.

Toutes les infos sur www.pier-events.fr

Ecoutez, Pierre Delarue, organisateur pour Pier Events.