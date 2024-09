Argentan. Arthur Viel, dans les pas de son père

Dans la famille Viel, je voudrais le fils cadet : Arthur. A 23 ans, le jeune homme a été deuxième meilleur apprenti de France maître cuisinier, médaillé d'or des Olympiades des métiers cuisine Normandie et, en 2024, lauréat du trophée des Léopards à Caen (voir par ailleurs). Après plusieurs expériences dans la capitale, il seconde aujourd'hui le chef Martino Ruggieri au restaurant gastronomique Maison Ruggieri à Paris, qui a décroché sa deuxième étoile Michelin en 2024.

"C'était une évidence"

Arthur Viel est tombé dès son plus jeune âge dans la marmite familiale de La Renaissance, le réputé restaurant de ses parents, Arnaud et Cécilia, situé à Argentan. Son avenir ne pouvait se passer qu'en cuisine. "J'ai toujours eu envie de faire ça, c'était une évidence", lance-t-il. Enfant, des problèmes de santé l'ont écarté de cet héritage. Il s'intéresse aux métiers de la santé et notamment à celui de kinésithérapeute. "Et puis, comme depuis que je suis petit j'ai toujours adoré traîner partout en cuisine, tout goûter, tout sentir, je suis revenu à mon premier amour", sourit le jeune homme. Il se forme d'abord en CAP à Caen puis à travers une formation au Taillevent, restaurant deux étoiles à Paris, et se forge une bonne expérience.

"Je suis le fils Viel mais je veux être Arthur aussi pour montrer que moi aussi, je suis capable de faire plein de choses"

Il marche désormais sur les pas de son père, avec qui il entretient un lien fort. "Il est super parce qu'il m'apprend toutes les bases de la cuisine française, explique Arthur Viel. Et après, je vais chez des cuisiniers un peu plus créatifs avec un peu plus d'expérience pour apprendre encore plus." Mais ses parents restent le plus bel exemple à ses yeux. "Ils n'ont jamais eu la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est un exemple de partir de rien et de finir avec une étoile Michelin et une grande maison à Argentan, renommée, qui a été montée entièrement de leurs mains", dit-il, fièrement.

De ce fait, le jeune homme s'ajoute une pression supplémentaire dans son travail. "A la place que j'ai, je n'ai pas trop le choix que de faire mieux, pour leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Quand tes parents ont fait de grandes choses avant, tu te mets encore plus la pression, avoue-t-il. Et puis, ce que je veux, c'est mettre ma patte. Je suis le fils Viel mais je veux être Arthur aussi, parce que c'est important dans ta carrière de ne pas être juste 'le fils de' et de montrer que moi aussi, je suis capable de faire plein de choses."

S'il exerce actuellement à Paris, Arthur Viel aimerait revenir, à terme, en Normandie et assurer la continuité du restaurant de ses parents à Argentan. Et ouvrir son propre établissement ? "Si je reprends La Renaissance, je peux très bien créer mon propre restaurant. Peut-être qu'un jour, je vais venir et je vais tout changer et créer mon propre endroit", souligne-t-il, même s'il avoue : "Peut-être qu'un jour aussi, j'ouvrirai un autre restaurant que La Renaissance. Ça me donne envie parfois d'ouvrir un petit restaurant où je fais quelque chose de grand pour montrer que je suis capable. Peut-être que ça me viendra."

Il conclut : "Pour l'instant, ma vraie envie est de reprendre La Renaissance et de pousser le niveau, si j'en suis capable, au plus haut."